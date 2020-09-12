شكرا لقرائتكم صلاح عبد الله: لم أشاهد من عزمى مجاهد سوى المواقف الوطنية والتواضع لكل الفئات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان صلاح عبد الله أن الرياضة المصرية فقدت نجم وشخصية وطنية من المقام الأول الذي عرفته وكان الانطباع الدائم عنه الجدعنة.

أضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "التقيت به مرات قليلة لم أشاهد منه سوى التواضع والاحترام والوطنية الشديدة دون أن يكون هناك له حسابات".

تابع صلاح عبد الله حزين لما يحمله البعض لعزمي مجاهد نظراً لمواقفه الداعمة للدولة لكن في النهاية انطباع الشارع وحزنهم الشديد على الفقيد الراحل تؤكد أن مجاهد يمتلك رصيد كبير في قلوب.

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وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.