شكرا لقرائتكم محامي صالح جمعة يكشف الحقائق ويتوعد مروجي الشائعات بقرارت عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد النمر محامي اللاعب صالح جمعة لاعب الأهلي، أن اللاعب لم يكن تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث بالسيارة أمس وأن الأخبار المتداولة بهذا الأمر غير صحيحة نهائيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الأخبار الكاذبة التي نالت اللاعب، وأن الحادث أمر طبيعي يحدث دائما، ولا كان هناك حاله تربص باللاعب غير مفهومة، وقد تم التصالح في هذه الواقعة وتم إنهاء الأمر".

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وأكمل"من الطبيعي أن يكون هناك أحد الأشخاص مع صالح داخل السيارة وهذا أمر طبيعي، وتم تضخيم الأمر وهو لا يحتاج لكل هذه الأقاويل، وأن اللاعب خرج وعاد إلي منزله سريعا، وعن الواقعة السابقة التي حدثت في شهر مارس السابق وتم التصالح مع المجني عليه في هذا الأمر".

وأختتم"اللاعب تم أخذ عينه منه من أجل تحليل اللاعب وكانت النتائج سلبية وتم تبرأة اللاعب من كل الأمور الغير مفهومة التي إنتشرت خلال الساعات الماضية".