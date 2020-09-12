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مرتضى منصور يقرر إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى بالزمالك

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جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إطلاق اسم الراحل عزمي مجاهد الكابتن التاريخي للقلعة البيضاء بالكرة الطائرة على أحد الملاعب الكبرى بالقلعة البيضاء تكريماً له على اسهاماته التاريخية مع ناديه أو منتخب مصر.

وتلقت أسرة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي.

ونعى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

 

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