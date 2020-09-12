شكرا لقرائتكم أشرف صبحي : الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من الصالات المستضيفة لمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، تشرفت اليوم باجتماعى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستعرضنا مجالات الانشاء بخصوص 4 صالات كبري، مؤكدا على وجود دعم كبير من الرئيس لاهمية الرياضة فى مصر ، مضيفا الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من الصالات المستضيفة لمونديال اليد.

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وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport نقدم تعازينا للكابتن عزمى مجاهد الذى ساهم فى خدمة العمل الرياضى وتابعنا حالته اولا باول وهو خدم الرياضة المصرية فى عدة مجالات

وواصل وزير الشباب والرياضة، قائلا نحترم الاتحاد الدولى والافريقي وجاهزين لاى قرار بشان اتحاد الكرة واللجنة الخماسية سواء انتخابات او مد للجنة الموجودة ونستعد لجميع الاحتمالات ، مضيفا احترم جميع المؤسسات الدولية وندرس بدقة موقف انتخابات اتحاد الكرة .

وتابع هناك تكثيف الرقابة بالتعاون مع االجهاز المركزى للمحاسبات على كل المؤسسات الرياضية فى مصر ، مضيفا نكثف الرقابة على كافة الاتحادات الفترة المقبلة بالتنسيق مع المركزى للمحاسبات، وكل الاحتمالات واردة بشأن اتحاد كرة القدم المصرية.