شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى لـ مؤمن زكريا: "أنت صفقة القرن في الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا لاعب الأهلي، معيدا احتفال الفرعون المصري محمد صلاح على طريقة زكريا بعد تسجيله هاتريك في مباراة فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد.

وقال أحمد مرتضى لمؤمن زكريا: "خلاص عرفنا أن الناس كلها بتحبك يا مؤمن، خف بقى وتعالى أمضيك في الزمالك، أنت صفقة القرن في الزمالك".

يطير مؤمن زكريا لاعب الاهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجاري من أجل إستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافي من المرض الذي يُعاني منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي كريا حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا في تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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من جانبه، وجه مؤمن زكريا رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، إلى مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب مؤمن "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.