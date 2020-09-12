شكرا لقرائتكم نيوكاسل يفتتح موسمه بثنائية وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز نيوكاسل على مضيفه وست هام 2 - صفر اليوم السبت في أولى جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمرليغ". وسجل هدفي نيوكاسل كالوم ويلسون وجيف هيندريك في الدقيقتين 56 و87 على الترتيب، وحصد نيوكاسل أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل ويستهام بلا رصيد.

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