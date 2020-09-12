شكرا لقرائتكم كومان يستبعد سواريز وفيدال من قائمة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال من تشكيلة الفريق في أولى مبارياته الودية تحت قيادة المدير الفني يوم السبت.

وأعلن كومان، المعين في منصبه الشهر الماضي، قائمة الفريق التي ستواجه ناستيك في مباراة ودية، والتي شهدت استبعاد الثنائي سواريز وفيدال من القائمة، في إشارة واضحة إلى رحيلهما عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشمل الاستبعاد كلاً من البوسني الجديد ميراليم بيانيتش المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحارس مارك أندري تيرشتيغن والجناح الموهوب أنسو فاتي بسبب الإصابة، فيما شهدت دخول ليونيل ميسي بعدما قرر البقاء في الفريق خلال الموسم المقبل.

وارتبط سواريز (33 عاماً) وثالث هداف في تاريخ النادي بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، فيما يبدو فيدال قريباً من تعزيز صفوف إنتر ميلان.