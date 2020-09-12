شكرا لقرائتكم كلوب يعتذر لفيرغسون بعد "إيقاظه من النوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه اعتذر من مدرب مانشستر يونايتد السابق السير أليكس فيرغسون بعدما أيقظه من النوم في ساعات الصباح الأولى.

وكان مدرب الشياطين الحمر السابق بعث برسالة تهنئة إلى كلوب عقب فوز فريقه بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فترة عجاف استمرت 30 عاما، وذلك إثر خسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي في يونيو الماضي ما ساهم في تتويج ليفربول، قرر كلوب أن يرد التحية إلى فيرغسون بعد إنتهاء الاحتفالات بالفوز بالدور، وكانت حينها الساعة تشير إلى الساعة 3,30 فجرا، ولم يتوقع كلوب أن يكون الهاتف بالقرب من المدرب البالغ 78 عاما، عندما بعث بالرسالة، ما دفع فيرغسون للتصريح لاحقا أن كلوب أيقظه من النوم عن طريق الخطأ.

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وشرح مدرب دورتموند السابق ما حصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تمهيدا لمباراة فريقه المرتقبة السبت أمام ليدز يونايتد العائد إلى دوري الأضواء قائلا: المشكلة أني قدمت متأخرا إلى غرفتي في تلك الليلة ولم يكن بامكاني أن أنام فورا، لذا قمت بتفحص الرسائل التي وصلتني وواحدة منها كانت من أليكس فيرغسون.

وتابع: أعتقد أني جاوبت بطريقة مهذبة جدا. كانت الساعة تشير إلى حوالي 3,30 أو 4 فجرا ولم أكن أتوقع أن يكون هاتفه بجانب سريره. لم أكن أريد إيقاظه. في حال حصل ذلك، إذا عذرا أليكس.

وأضاف: لم نتواصل مع بعضنا البعض منذ تلك اللحظة، ما زال المدرب السابق لمانشستر يونايتد ولا أعتقد أنه يريد التحدث معي كثيراً عن نجاح ليفربول، هو يحترم ذلك، ولكن ليس المفضل لديه ليشاهده على محطة تلفزيون.