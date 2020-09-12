شكرا لقرائتكم ريبيتش يبقى في ميلان حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت اليوم السبت انتقال مهاجمه الكرواتي الدولي انتي ريبيتش إلى صفوف ميلان بعقد نهائي بعد أن قضى الموسم الماضي معارا للفريق الإيطالي.

واتفق الفريقان على تحويل عقد الإعارة لعقد بيع، بحسب البيان الذي أصدره فرانكفورت دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ووقع ريبيتش، 26 عاما، عقدا مع ميلان حتى 2025 بعد أن تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي بــ12 هدفا خلال 30 مباراة.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة في فرانكفورت "جماهيرنا ستتذكر انتي دائما ليس فقط بسبب أدائه المذهل في نهائي كأس ألمانيا عام 2018".