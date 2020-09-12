شكرا لقرائتكم غرناطة يعبر بلباو بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق غرناطة على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل إيبار مع سلتا فيغو سلبيا.

وسجل هدفي غرناطة يانخيل هيريرا ولويس مييا في الدقيقتين 49 و53. وحصد غرناطة أ,ل ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل بلباو بلا رصيد.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق إيبار بضيفه سلتا فيغو. وشهدت المباراة حصول بابا كولي ديوب لاعب إيبار على بطاقة حمراء في الدقيقة 87.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل مشوارهما بالدوري هذا الموسم.