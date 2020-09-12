شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنيه فاتورة صفقة الأهلى الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى الأهلى اتفاقه مع مسئولي النجوم للتعاقد مع لاعبهم الشاب بقيمة 12 مليون جنيه وتبقى عقبة وحيدة أمام انتقال اللاعب إلى المارد الأحمر وهى موافقة فريق إنبي الذى يلعب ضمن صفوفه اللاعب معارا.
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ويلعب لاعب النجوم في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات وشارك صاحب الـ20 عاما هذا الموسم في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.
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