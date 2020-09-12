شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم عزاء عزمي مجاهد في الحامدية الشاذلية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية ، ونعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

ويعد مجاهد من رموز النادي في الكرة الطائرة لاعبا ومدربا و في المناصب الإدارية بالنادي حيث تقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة، تغمد الله فقيد الرياضة المصرية بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.

واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

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من ناحية أخرى يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

كما فضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون استبعاد الحارس محمد عواد من حساباته أمام الإنتاج الحربى، وتم تخصيص برنامج له من أجل الوصول إلى أفضل صورة فنية من الجاهزية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد وعده بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة.