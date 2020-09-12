شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يفاضل بين 3 عروض محلية والسعيد مطلوب في دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى كريم بامبو لاعب الزمالك 3 عروض من أندية داخل مصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات كارتيرون المدير الفني للزمالك، وأصبح استمرار كريم بامبو في صفوف الزمالك للموسم المقبل صعب في ظل خروجه من حسابات كارتيرون خلال الموسم الحالي، وعدم الاعتماد عليه في ظل وجود نقص عددي في فريق الزمالك بسبب الإصابات، الا ان كارتيرون استبعد اللاعب تماما من حساباته.

في نفس السياق تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.

واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.

من ناحية أخرى يفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استمرار الثنائى أشرف بن شرقى وحازم إمام لاعبى الفريق فى الخضوع لعمليات التأهيل من الإصابات العضلية التى يعانى منها الثنائى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، وأصبح الثنائى خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

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كما فضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون استبعاد الحارس محمد عواد من حساباته أمام الإنتاج الحربى، وتم تخصيص برنامج له من أجل الوصول إلى أفضل صورة فنية من الجاهزية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد وعده بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.