شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى و وادى دجلة اليوم السبت 12/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه اليوم، السبت، الموافق 12/ 9/ 2020 فريق إنبى نظيره وادى دجلة، وإنتهت المباراة بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدورى، تقدم عمر سافيولا للمارد البترولى في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مباشرة في مرمى الفريق الدجلاوى ، بعدها بدقيقتين استطاع أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة من إدراك هدف التعادل لفريقه ، وفى الدقيقة 85 استطاع محمد شريف خطف إحدى الكرات من مدافع وادى دجلة وأودعها المرمى بسهولة ليرتفع رصيد المارد انبى إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوى عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين وظهر عليها الغالب الهجومى بغية إحراز الثلاث نقاط ورغم تحقيق إنبى الفوز إلا أن لاعبو وادى دجلة أضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة اكثر من مرة .

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وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد، خط الوسط: حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال خط الهجوم: عمر سافيولا وأحمد على.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى وخالد رضا ويعقوبو، خط الوسط: محمد عبد العاطى وعمرو صلاح ومحمد هلال، خط الهجوم: حسام عرفات وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى.