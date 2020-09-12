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الانتهاء من إنشاءات صالات كأس العالم لكرة اليد 30 أكتوبر بتكلفة 3.3 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، لمناقشة استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى ستقام فى يناير 2021، موضحًا أن الاجتماع استعرض كل التفاصيل والإنشاءات الخاصة بالبطولة، حيث تم اختيار صالة العاصمة الإدارية، وصالة مدينة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب، وتطوير صالة استاد القاهرة، التى تم تجهيزهم على أعلى مستوى، وأنه سيجرى الانتهاء من جميع الصالات فى 30 أكتوبر 2020، كما أنه تم تجهيز 10 صالات تدريب للفرق المشاركة فى البطولة، وكل ذلك بتكلفة 3.3 مليار جنيه. 

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثنى على حفل القرعة الخاص بالبطولة وأشاد بها، كما اطمأن على إمكانيات البلاد من خلال استقبال الوفود القادمة للمشاركة فى البطولة، واستعراض المتطوعين من الشباب خلال البطولة التى ستقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا. 

وعن إنشاء صندوق ، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مهمة الصندوق هى دعم المنتخبات والمشروعات القومية، مؤكدا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون كل المشروعات بها استدامة، وتتمتع بالحوكمة من خلال السياسات والإجراءات واللوائح التى يجب أن يكون بها قدر عالٍ من الشفافية، وتفعيل الدور الرقابى الإدارى المالى على المؤسسات الرقابية تنسيقا مع الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يؤهل ويؤدى إلى التعاون لتطوير الرياضة فى مصر.

وعن التعاون مع البنك المركزى، قال صبحى، إنه تحدث مع طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الشأن الرياضى، ورحب بدعم الملف الشبابى، وأن يكون هناك فرص لهم للمشاركة فى المبادرات ، ومنها مبادرة الدرجات المتاحة حاليا، وإعداد الأبطال فى الفترات الهامة، أو رعاية الموهوبين.

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