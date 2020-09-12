شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاءات صالات كأس العالم لكرة اليد 30 أكتوبر بتكلفة 3.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثنى على حفل القرعة الخاص بالبطولة وأشاد بها، كما اطمأن على إمكانيات البلاد من خلال استقبال الوفود القادمة للمشاركة فى البطولة، واستعراض المتطوعين من الشباب خلال البطولة التى ستقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا.
وعن التعاون مع البنك المركزى، قال صبحى، إنه تحدث مع طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الشأن الرياضى، ورحب بدعم الملف الشبابى، وأن يكون هناك فرص لهم للمشاركة فى المبادرات الرياضية، ومنها مبادرة الدرجات المتاحة حاليا، وإعداد الأبطال فى الفترات الهامة، أو رعاية الموهوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من إنشاءات صالات كأس العالم لكرة اليد 30 أكتوبر بتكلفة 3.3 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.