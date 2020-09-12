شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاءات صالات كأس العالم لكرة اليد 30 أكتوبر بتكلفة 3.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كواليس اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، لمناقشة استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى ستقام فى يناير 2021، موضحًا أن الاجتماع استعرض كل التفاصيل والإنشاءات الخاصة بالبطولة، حيث تم اختيار صالة العاصمة الإدارية، وصالة مدينة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب، وتطوير صالة استاد القاهرة، التى تم تجهيزهم على أعلى مستوى، وأنه سيجرى الانتهاء من جميع الصالات فى 30 أكتوبر 2020، كما أنه تم تجهيز 10 صالات تدريب للفرق المشاركة فى البطولة، وكل ذلك بتكلفة 3.3 مليار جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أثنى على حفل القرعة الخاص بالبطولة وأشاد بها، كما اطمأن على إمكانيات البلاد من خلال استقبال الوفود القادمة للمشاركة فى البطولة، واستعراض المتطوعين من الشباب خلال البطولة التى ستقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا.