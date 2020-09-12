كوكا بطل للثنائية.. أولمبياكوس يتوج بكأس اليونان للمرة الـ45

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق أحمد حسن "كوكا" لقب كأس اليونان مع نادي أولمبياكوس بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 على منافسه أيك أثينا، على ستاد بانثيسيلكو.

ولم يشارك كوكا في المباراة النهائية، غير أنه سبق أن شارك في 4 مباريات بمرحلة ربع النهائي ونصف النهائي وسجل هدفين.

وأحرز لازار رانديلوفيتش هدف المباراة الوحيد لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 10، وكان كافيًا ليحقق أولمبياكوس الكأس الـ45 في تاريخ النادي.

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وكانت المباراة النهائية قد تأجلت في وقت سابق بسبب وجود إصابة بفيروس كورونا، قبل أن تقوم اليوم ويحقق أولمبياكوس اللقب.

وانتقل كوكا بشكل رسمي إلى صفوف أولمبياكوس بعدما لعب النصف الثاني من موسم 2019-2020 معارًا للفريق من سبورتينج براجا البرتغالي.

واستطاع كوكا من خلال الفترة التي لعبها مع أولمبياكوس أن يجمع ثنائية الدوري المحلي والكأس.