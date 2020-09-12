محاميه: سنقاضي كل من روج شائعات ضد صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد النمر محامي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بـ"مروجي الشائعات" ضد موكله.

وأشار النمر في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن صالح جمعة خضع لتحاليل الكشف عن المخدرات والخمور وجاءت نتيجتها سلبية.

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وقال محامي اللاعب: "ما يتردد عن صالح جمعة جريمة يعاقب عليها القانون، اللاعب تم أخذ عينات منه لتحليل المخدرات والخمور وجاءت سلبية تمامًا وهو إجراء طبيعي من النيابة في مثل هذه الحوادث".

واختتم: "كل من قال أن صالح كان في حالة سكر أو مثل هذه الأمور سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، الحادث الذي كان منذ يومين من الوارد أن يحدث لأي شخص وتم التصالح في النيابة والأمر انتهى".

الجدير بالذكر أن صالح جمعة تم إخلاء سبيله من النيابة اليوم، السبت، بعد التصالح في واقعة الحادث الذي تعرض له الأسبوع الماضي، وواقعة أخرى كانت في شهر مارس الماضي، حسبما أكد محاميه.