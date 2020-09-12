برشلونة يتجاوز خيمناستيكا بثلاثية استعدادا لليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز برشلونة على فريق خيمناستيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "يوهان كرويف" التدريبي للبارسا مساء السبت، في أولى تجارب الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020/2021.

سجل أهداف البارسا في المباراة كل من عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان من ركلة جزاء وفيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقائق 6 و17 و51، فيما سجل خافيير بونييا سيفييانو هدف خيمناستيكا الوحيد في الدقيقة 31.

Advertisements

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في المباراة بعد انتهاء أزمة طلب رحيله عن النادي الكتالوني، بينما غاب كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال لحسم موقفهما من الرحيل هذا الصيف، بجانب أنسو فاتي للإصابة.

وشهدت المباراة انطلاق عصر المدير الفني الجديد رونالد كومان، الذي اعتمد على فريقين مختلفين في كل شوط، من أجل إعطاء الفرصة لجميع العناصر واللاعبين الشباب، وعلى رأسهم الثلاثي تريناكو وبيدري وريكي بويج.

يذكر أن برشلونة سيخوض ثاني تجاربه الودية يوم الأربعاء المقبل أمام جيرونا، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في الليجا يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري بمواجهة فياريال على ملعب "كامب نو" في الجولة الثالثة من المسابقة.