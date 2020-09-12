كلوب يعلق على هاتريك صلاح في ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن محمد صلاح جناح الفريق قدم أحد أفضل مبارياته مع الفريق، قائلًا أنه كان لاعبًا استثنائيًا خلال مواجهة ليدز يونايتد في افتتاح بريميرليج.

وقال كلوب في تصريحاته بعد الفوز على ليدز يونايتد 4-3: "أود تهنئة صلاح، هو لاعب مميز للغاية، الأرقام تحكي لنا عن الأمر بعض الشيء، لكن اليوم كان خير مثال، الأداء الذي قدمه كان استثنائيًا، واستحق الأهداف التي سجلها، أحرز ركلتي جزاء وهدف من تصويبة رائعة، لقد كان حاضرًا باستمرار، وصنع لهم المشاكل.

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وتابع الحديث عن اللاعب المصري، الذي سجل هاتريك في المباراة: "بين كل المباريات التي لعبها محمد صلاح معنا، هذه المباراة بين الأفضل، ونتمنى أن يستمر هذا الأمر."

أما عن أداء الفريق في المباراة، فقد قال: "يمكننا أن نكون أفضل، يجب أن نكون أفضل، وسنكون أفضل، لقد أعجبني العديد من الأوقات خلال المباراة، لقد لعبنا بمستوي جيد حقًا، واستخدمنا مهاراتنا لنصنع لهم المشاكل، كان يمكن أن نسجل المزيد واستخدمنا الركلات الثابتة أنا حقًا سعيد."

استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب بريميرليج بانتصار مثير أمام ليدز يونايتد.