كيف تناولت الصحف البريطانية ثلاثية صلاح أمام ليدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على ثلاثية محمد صلاح نجم ليفربول في شباك ليدز يونايتد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن افتتاح الفريقين مشوارهما في الدوري الإنجليزي.

المباراة كانت نتيجتها تشير إلى التعادل الإيجابي (3-3) لكل جانب، قبل أن ينجح "الفرعون" المصري في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح فريقه نقاط المباراة قبل موقعة "ستامفورد بريدج" أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد ثلاثية صلاح في شباك ليدز يونايتد:

"صلاح ينقذ ليفربول بثلاثية"

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح أنقذ فريقه ليفربول بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح حطّم قلب ليدز والذي كان متعادلاً في النتيجة (3-3) قبل أن يسجل "مو" هدف الفوز في الدقيقة 88 من زمن أحداث المباراة.

"أفضل لاعب في ليفربول"

منحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، محمد صلاح لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد ليدز بعدما منح "الريدز" فوزًا متأخرًا على حساب الفريق الصاعد والعائد للبريميرليج منذ 16 عامًا.

الصحيفة أشارت، إلى أن صلاح بدأ موسمه بتسجيل ثلاثة أهداف ليتصدر ترتيب هدافي بريميرليج مبكرًا، كما سجل للموسم الرابع تواليًا في الجولة الافتتاحية.

وسبق وأن سجل صلاح في شباك كل من واتفورد وويستهام ونورويتش سيتي وليدز يونايتد بالجولة الأولى.

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"ثلاثية صلاح تجعل ليفربول يتفوقون على الصاعد"

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا على الصاعد ليدز يونايتد بعدما سجل محمد صلاح لوحده ثلاثة أهداف.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول بفضل صلاح استطاع تحقيق أول ثلاث نقاط في بريميرليج في طريق حملة "الريدز" للدفاع عن اللقب والذي حققه الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عامًا.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعدما وصف أداء صلاح في مباراته الأولى بالموسم الجديد بـ"الرائع".

"صلاح القاتل"

سلطت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، على ثلاثية صلاح في شباك ليدز يونايتد، حيث وصفته الصحيفة بـ"القاتل" بعدما سجل هدف الفوز لليفر في الدقيقة 88.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح استطاع قيادة فريقه لتجنب الخروج بنقطة من ملعب "آنفيلد" خاصة أن بطل بريميرليج أمامه سلسلة من المواجهات النارية بداية من تشيلسي ثم آرسنال.

"إنقاذ وذعر في ليفربول"

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، محمد صلاح بـ"المنقذ" بعدما سجل هدف الفوز لفريقه ليفربول إلى جانب تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول الآن أصبح في "ذعر" بسبب مستوى أداء الدفاع خاصة حالة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز نظرًا لاستقبال بطل بريميرليج ثلاثة أهداف من الصاعد ليدز.