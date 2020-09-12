محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أشاد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأداء محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مواجهة الفريق امام ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3 بالجولة الأولي للدوري الإنجليزي.
وقال أبو تريكة عبر قناة "bein sports" :" قيمة صلاح انه دائمًا يساند زملاؤه، لقطة الاحتفال بعد هدف الهاتريك هي لقطة المباراة".
وأضاف:" مؤمن زكريا يمر بظروف صعبة ويحتاج الدعم، وهو ما قام به صلاح لاعب عالمي يدعم زميله".
وتمكن صلاح من تسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في مرمى ليدز عند الدقيقة 88 من ركلة جزاء، قبل أن يحتفل على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.
ويُعاني مؤمن زكريا من مرض تسبب في ابعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة ويحظى اللاعب بدعم كبير من جانب عدد كبير من لاعبي الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة يصف صلاح بـ "العالمي".. ويعلق على دعمه لمؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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