فان دايك: الإعلام يشكك في صلاح.. لكن نحن نثق به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، أن جميع لاعبي الفريق يثقون في قدرات محمد صلاح مهاجم الريدز.

وأشار فان دايك في تصريحات بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد، إلى أن وسائل الإعلام هي التي تشكك في قدرات صلاح مع بداية كل موسم.

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وقال فان دايك: "هذا هو الإعلام، دائمًا ما يشكك في صلاح".

واختتم: "نحن نثق به تمامًا ونعرف ما يستطيع فعله".

الجدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في أول لقاء لليفربول بالموسم الجديد من بريميرليج، في تفوق ليفربول على ليدز بأربعة أهداف لثلاثة.