محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول، أن جميع لاعبي الفريق يثقون في قدرات محمد صلاح مهاجم الريدز.
وأشار فان دايك في تصريحات بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد، إلى أن وسائل الإعلام هي التي تشكك في قدرات صلاح مع بداية كل موسم.
وقال فان دايك: "هذا هو الإعلام، دائمًا ما يشكك في صلاح".
واختتم: "نحن نثق به تمامًا ونعرف ما يستطيع فعله".
الجدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في أول لقاء لليفربول بالموسم الجديد من بريميرليج، في تفوق ليفربول على ليدز بأربعة أهداف لثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: الإعلام يشكك في صلاح.. لكن نحن نثق به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.