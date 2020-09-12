ليلة الأرقام القياسية.. صلاح يتوهج بهاتريك تاريخي في افتتاح بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في مباراة مثيرة شهدت اهتزاز الشباك سبع مرات، حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا جديدا في مواجهة ليدز يونايتد، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات موسم 2020/2021 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء بعد لمس المدافع للكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الثاني له والثالث لفريقه بعد استقباله كرة مبعدة من دفاع الضيوف ليسددها قوية يسارية رائعة في زاوية مستحيلة في الدقيقة الـ33، ليعود في الدقيقة الـ88 ويهدي الفوز لفريقه بنتيجة (4-3) بعد تسجيل ركلة جزاء جديدة.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لأربعة مواسم متتالية، والثاني في تاريخ بريميرليج بعد معادلة الرقم القياسي لتيدي شيرنجهام، الذي سجل في الجولة الأولى بأربعة مواسم متتالية، بين موسمي 1992/1993 و1995/1996، عندما كان لاعبًا بفريقي نوتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبر.

ونجح محمد صلاح في هز شباك واتفورد في افتتاح موسم 2017/2018 الذي اختتمه هدافًا لبريميرليج برصيد قياسي بلغ 32 هدفًا، وسجل في شباك وست هام يونايتد بالجولة الأولى للموسم التالي 2018/2019، قبل التسجيل في شباك نورويتش سيتي في الجولة الأولى بالموسم الماضي 2019/2020، ويكرر الأمر نفسه بعد هز شباك ليدز.

من جانبه، حقق صلاح رقمًا مميزًا آخر، بعدما سجل 52 هدفا في 63 مباراة على ملعبه (مع تشيلسي وليفربول) في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط الأسطورة الإنجليزية ألان شيرر، المهاجم الأسبق لساوثهامبتون وبلاكبرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، وصل إلى 50 هدفا على أرضه في عدد مباريات بيتية أقل في تاريخ البطولة (47 مباراة).

وأصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفا للريدز على ملعب آنفيلد في بريميرليج، بعد كل من روبي فاولر صاحب الرقم القياسي برصيد 85 هدفا، ستيفن جيرارد (69 هدفا)، ومايكل أوين (63 هدفا).

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ورفع صاحب الـ28 عاما رصيده إلى 97 هدفا مع ليفربول في 154 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه للريدز موسم 2017/2018 قادما من روما الإيطالي، ليتجاوز جون توشاك ويحتل المرتبة الـ17 في جدول ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، ويفصله ثلاثة أهداف فقط عن الدخول إلى نادي المائة مع الريدز، الذي يتواجد فيه 16 لاعبا على رأسهم الأسطورة أيان راش (346 هدفا).

هاتريك صلاح عزّز رصيده التهديفي في بريميرليج إلى 78 هدفا في 122 مباراة، بواقع 76 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي بالمسابقة المحلية، ليتجاوز رقم زميله السابق في الريدز دانييل ستوريدج، الذي سجّل ما مجموعه 77 هدفا مع أندية مانشستر سيتي، تشيلسي، بولتون وليفربول، واحتاج المهاجم الإنجليزي إلى 218 مباراة.

وأصبح هذا الهاتريك هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي، كثاني لاعب إفريقي في تاريخ بريميرليج يحقق هذا الإنجاز، بعد النيجيري???????????????? ياكوبو إيجبيني، المهاجم الأسبق لبورتسموث وإيفرتون وبلاكبرن روفرز، الذي سجل أربع ثلاثيات في البطولة المحلية أعوام 2004 (مرتين)، 2007 و2011.

وبات محمد صلاح أول لاعب من ليفربول ????????????يسجل هاتريك في الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ جون ألدريدج ضد تشارلتون في موسم 1988/1989، والرابع بشكل عام بعد ديك جونسون (1922/1923) وتوني رولي (1954/1955) بجانب ألدريدج.

ويعد صلاح تاسع لاعب يسجل هاتريك في الجولة الأولى لبريميرليج في شكله الجديد بشكل عام، بعد كل من ميكي كوين (1993)، مات لو تيسييه (1995)، كيفين كامبل (1996)، فابريتزيو رافانيللي (1996)، ديون دوبلين (1997)، جابرييل أجبونلاهور (2008)، ديدييه دروجبا (2010)، رحيم ستيرلينج (2019).

وحقق ليفربول الفوز في آخر 35 مباراة للدوري الإنجليزي سجل فيها محمد صلاح، ليحطم النجم المصري بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، حيث حقق 34 فوزاً متتالياً عندما سجل في الفترة من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2011.