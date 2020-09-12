اخر كلام .. إلغاء معسكر منتخب مصر في أكتوبر .. واسبوع اضافي الفراعنة قبل توقف نوفمبر

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على إلغاء معسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل ضمن فترة التوقف الخاصةبالأجندة الدولية.
ووافق اتحاد الكرة على منح حسام البدري أسبوعا إضافيا قبل التوقف الدولي في نوفمبر حتىيخوض مباراة دولية قبل مواجهتي توجو في تصفيات امم افريقيا.
يرغب اتحاد الكرة في إنهاء الدوري قبل يوم ٢٠ أكتوبر وهو الموعد النهائي لتسجيل الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا الموسم المقبل.
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