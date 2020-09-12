استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد بالدوري. حكما لمباراة الزمالك والانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد بالدوري. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة ٢٧ من بطولة الدوري.

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