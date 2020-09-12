علي زين :منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز جديد في مونديال اليد وطموحاتنا بلا حدود

هدفنا الوصول على أبعد نقطة والتفاهم والثقة شعار الجميع داخل معسكر الفراعنة

اللاعبين الشباب أضافة كبيرة للمنتخب وخبراتهم تجعلهم على قدر المسؤلية

حفل قرعة المونديال كان خياليا ونال أشادة غير مسبوقة من الجميع

على زين نجم منتخب مصر الوطني لكرة اليد ولاعب فريق الشارقة الإماراتي واحد أهم اللاعبين الذين يعول عليهم الجمهور تحقيق نتائج تليق باسم الفراعنة في كاس العالم 2021 والذي تستضيفه مصر مطلع العام المقبل ، اختص بوابة جريدة الوفد بهذا الحوار عن المونديال واستعدادات وطموحات الفراعنة للحث الأهم في العالم بداية العام الجديد

في البداية حدثنا عن شعورك بالتواجد ضمن صفوف المنتخب ؟

بالطبع أشعر بالفخر في كل مرة اتواجد فيها مع المنتخب فتمثيل الوطن هو الهدف الأهم في مسيرة أي رياضي مهما بلغت نجوميته ومسيرته الاحترافيه ؟

ما هي طموحاتك من المشاركة في كاس العالم ظ

حلم الحصول على الكاس رغم صعوبته الا انه حلم مشروع ولكن علينا العمل بكل جهد من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في المونديل وعند الوصول إلى المربع الذهبي سيكون لكل حدث حديث .

ما تقييمك للاعبين الشباب المنضمين لصفوف المنتخب ؟

هم بكل تأكيد هم نجوم المستقبل ولديهم خبرات كبيرة رغم سنهم الصغير من خلال مشاراكاتهم في بطولة العالم وتحقيق مراكز متقدمة ، اكسبتهم شخصية البطولة .

كيف شاهد حفل القرعة الذي شاركت فيه ؟

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قرعة المونديال التي شهدتها سفح الأهرامات كانت خيالية بالنسبة لي وكانت الأروع على الاطلاق في كل ما شاهدته خلال مشاركاتي من قبل

، وكوني جزء من هذا الحدث الهام شعور لا يوصف بالفخر والانتماء للوطن .

ما رأيك في خطة الاعداد الحالية للمنتخب ؟

خطة الاعداد جيدة بشكل كبير في ظل جائحة فيروس كورونا والجميع يبذل كل طاقاته من أجل الوصول الى الهدف المنشود والوصول الى ابعد نقطة ممكنة خاصة وان البطولة تقام على أرض مصر .

ما رأيك في مجموعة مصر في المونديل ؟

مجموعتنا ليست سهلة والسويد من فرق التصنيف الأول وكذلك السويد وتشيلي ولكن منتخبنا اعتاد على اللعب معهم خاصة واننا نستعد للبطولة منذ تحديد استضافتها في مصر ودخلنا مود البطولة منذ فترة .

كيف ترى طريق مصر في البطولة ؟

مباراة الافتتاح هي الأهم والفوز بها سيفتح الطريق نحو الادوار المتقدمة .

أخيرا رسالتك إلى الجماهير ؟

اتمنى الدعم والمساندة مثلما اعتدنا منهم دائما ونعدهم بتقديم كل نقطة عرق من أجل اسعادهم بإنجاز جديد للرياضة المصرية ولكرة اليد بصفة خاصة والتي دائما ما تكون مصدر فخر وسعادة الجماهير .