مدرب الإسماعيلي الجديد يجتمع بمحمد صادق

عقد البرازيلى “هيرون ريكاردو” المدير الفنى للإسماعيلى اجتماع مع “محمد صادق” جناح وصانع ألعاب الفريق على هامش المران مساء اليوم.
وقاد المدرب البرازيلى مران الفريق اليوم ، بعد
ويتطلع ريكاردو لتحفيز لاعبى الفريق من أجل ضمان ظهورهم بمستواهم المعهود خلال الفترة المقبلة وهو ما ينعكس على النتائج بالإيجاب.
ويستعد الدراويش للقاء المقاولون العرب مساء الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الــ27 ببطولة الدورى الممتاز.
فى سياق متصل ، خاض الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
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