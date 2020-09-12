الإسماعيلي يؤدي مرانه الأول تحت قيادة ريكاردو

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانهم الأول ، تحت قيادة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني العائد لصفوف للدراويش. ويستعد الفريق لملاقاة المقاولون العرب مساء الثلاثاء ، باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى. في البداية ، حرص ريكاردو على الترحيب بجميع لاعبي الفريق خلال محاضرة نظرية قبل انطلاق التدريبات. Advertisements وتحدث المدرب البرازيلى مع لاعبي الفريق عن تحديات الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم. وأوقف ريكاردو المران الذى شهد حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة عدة مرات بسبب بطء فى الارتداد حيث منح المدرب تعليماته بضرورة التغطية الدفاعية بشكل أسرع، إلى جانب تعليمات للشق الهجومي باللعب من لمسة واحدة والضغط بشكل مكثف على الدفاع. موسى عضو مجلس الإدارة عدة مرات بسبب بطء فى الارتداد حيث منح المدرب تعليماته بضرورة التغطية الدفاعية بشكل أسرع، إلى جانب تعليمات للشق الهجومي باللعب من لمسة واحدة والضغط بشكل مكثف على الدفاع. فى ذات السياق ، خاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء الاهلى بالجولة الماضية.

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