ثنائي الناشئين في مران الإسماعيلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تصعيد الثنائى الشاب محمد زكريا مهاجم فريق 2001 ومحمود عبد الله جناح وصانع ألعاب فريق 99. يأتى ذلك ، فى ظل تألقهما اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بتدريبات فريق “إسماعيلى B”. ويتطلع جهاز الإسماعيلى تحت القيادة الفنية الجديد للبرازيلى “هيرون ريكاردو” ، لتصعيد المميزين من قطاع الناشئين تمهيدا للاستعانة بجهودهم حسب الحاجة الفنية. ، لتصعيد المميزين من قطاع الناشئين تمهيدا للاستعانة بجهودهم حسب الحاجة الفنية. ويستضيف الدراويش شقيقه المقاولون العرب باستاد الإسماعيلية الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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