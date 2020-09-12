يوفنتوس: لن نفقد الأمل في ضم سواريز

أكد فيديريكو تشيروبيني مسؤول التعاقدات في نادي يوفنتوس الإيطالي على تمسك ناديه بضم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني برغم رفض برشلونة لاتمام الصفقة .

وقال تشيروبيني في تصريحات صحفيه له اليوم أن فريقه

لن يفقد الأمل في ضم سواريز برغم عدم وضوح الرؤية حتى الان من استمرار اللاعب مع برشلونة أورحيله .

وتباع بأن ناديه يبحث عن مهاجم جديد،

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وأن الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة، ضمن خططهم ، وتم التواصل مع اللاعب بهذا الشأن .

واستبعد رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، مهاجمه لويس سواريز، من قائمة مباراة ناستيك دي تاراجونا الودية، مما يشير إلى أن مستقبله سيكون خارج البارسا في الموسم المقبل.