يوفنتوس: لن نفقد الأمل في ضم سواريز

أكد فيديريكو تشيروبيني مسؤول التعاقدات في نادي يوفنتوس الإيطالي على تمسك ناديه بضم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني برغم رفض برشلونة لاتمام الصفقة .
وقال تشيروبيني في تصريحات صحفيه له اليوم أن فريقهلن يفقد الأمل في ضم سواريز برغم عدم وضوح الرؤية حتى الان من استمرار اللاعب مع برشلونة أورحيله .
وتباع بأن ناديه يبحث عن مهاجم جديد،
واستبعد رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، مهاجمه لويس سواريز، من قائمة مباراة ناستيك دي تاراجونا الودية، مما يشير إلى أن مستقبله سيكون خارج البارسا في الموسم المقبل.
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