بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع مدرب مصري

كشف نادي بيراميدز حقيقة ماتردد خلال الساعات الماضية حقيفة ماتردد عن التفاوض مع احد المدربين بالدوري المصري من اجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي بيراميدز أن الإدارة لم تتفاوض مع أي مدرب مصري من قريب أو بعيد موضحا ان الكرواتي انتي

تشاتيتش مستمر في منصبه.

واضاف انه من الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفا لأي مدرب يسعي لقيادته في الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز.

وأكمل أن النادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.

وشدد المصدر على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل.