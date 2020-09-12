أسوان يجري تحليل "رابيد تيست" استعداداً لطنطا

خضع لاعبو أسوان بقيادة أحمد كشري، اليوم السبت، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة طنطا، المقرر لها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 بمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعيد أسوان خدمات سولمون منساه لاعب الفريق أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعببسبب تعرضه للطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، بينما يستمر غياب محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة فى مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.
حيث يسعى أحمد كشرى فى مواصلة مسيرة النتائج الإيجابية والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى، حيث تمكن فريق أسوان أن ينتزع ثلاث نقاط بعد الفوز على الانتاج الحربى بهدفين نظيفين .
ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.
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