محمد صلاح: نحتاج لمواصلة التحسن.. وتسجيل ركلات الجزاء أسهل الآن

أكد هداف ليفربول محمد صلاح أن أداء فريقه مازال بحاجة للتحسن خلال المباريات المقبلة، في تصريح أدلى به عقب الانتصار الصعب الذي حققه على الصاعد حديثًا للدوري الانجليزي “ليدز يونايتد” بنتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد روود.

وقال محمد صلاح لقناة سكاي سبورتس البريطانية: “ليدز فريق صعب المراس، بالطبع لعبنا دون مشجعين لكنهم لعبوا خارج أرضهم. نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب استقبال ثلاثة أهداف في مباريات أخرى”.

وأضاف نجم منتخب مصر “سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر كان أسهل قليلاً مع عدم وجود جمهور في مباراة اليوم”.

وأحرز محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء تحصل عليها، ثم أضاف الهدف الرابع لفريقه والثالث له من ركلة جزاء أخرى جلبها البرازيلي فابينيو بعد تعرضه للعرقلة من الإسباني “رودريجو مورينو” في الدقيقة 87.

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وأوضح محمد صلاح في نهاية حديثه إلى أن مباراة ليدز تصنف ضمن أصعب المباريات، مؤكدًا أن الفوز بالنقاط الثلاث أمام فريق بهذه القوة “بداية جيدة بالنسبة لليفربول”، وقال “لقد ضغط ليدز بقوة أيضًا، لكننا قمنا بعمل جيد في النهاية وحققنا الفوز”.

واعتلى محمد صلاح لائحة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 3 أهداف بفارق هدفين عن باقي اللاعبين الذين سجلوا في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز عن موسم 2021/2020.

كما بات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي، يتمكن من التسجيل في افتتاح المسابقة لثلاثة مواسم متتالية، بعد تيدي شيرينجهام – لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام المعتزل -.