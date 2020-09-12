غرناطة يتغلب على أتلتيك بلباو والتعادل السلبي ينهي مواجهة إيبار وسيلتا فيغو 

تغلب غرناطة على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 48 عبر الفنزويلي يانخيل هيريرا، وأضاف زميله لويس مييا الهدف الثاني في الدقيقة 53.



وبهذا، اعتلى غرناطة مؤقتًا صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما بقي أتلتيك بيلباو دون نقاط.



وفي أولى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، بين فريقا إيبار وسيلتا فيغو في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.



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وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى غلب عليها اللعب ونقل الكرة في منتصف الملعب، دون تشكيل خطورة تذكر على مرمى الطرفين.



وبهذه النتيجة، تقاسم إيبار وسيلتا فيغو نقاط المباراة، وبات في رصيد كل منهما نقطة واحدة على جدول الترتيب.

المصدر: وكالات