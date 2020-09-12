قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام ضيفه ليدز يونايتد 4-3 في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل كل المصري محمد صلاح (4 و88 من ركلة جزاء و33) والهولندي فيرجيل فان دايك (20) رباعية ليفربول في المقابل سجل كل من جاك هاريسون (12) وباتريك بامفورد (30) والبولندي ماتيوز كليتش (66) ثلاثية ليدز.
وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يسجل "هاتريك" في الجولة الافتتاحية منذ جون ألدريدج الذي سجل ثلاثية في شباك تشارلتون في موسم 1988 – 1989.
وأصبح صلاح (28 عاماً) أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم توالياً والثاني فقط في تاريخ البرميرليغ بعد تيدي شيرينغهام بين موسمي 1992-1993 و1995-1996.
ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب للاحتفاظ بلقب الدوري الذي حققه الموسم الفائت للمرة الأولى منذ 30 عاماً في حين قاد نظيره الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نادي ليدز للمرة الأولى إلى دوري الأضواء منذ العام 2004.
كانت هذه تفاصيل خبر "هاتريك" صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على ليدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.