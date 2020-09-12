"هاتريك" صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على ليدز

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام ضيفه ليدز يونايتد 4-3 في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل كل المصري محمد صلاح (4 و88 من ركلة جزاء و33) والهولندي فيرجيل فان دايك (20) رباعية ليفربول في المقابل سجل كل من جاك هاريسون (12) وباتريك بامفورد (30) والبولندي ماتيوز كليتش (66) ثلاثية ليدز.



وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يسجل "هاتريك" في الجولة الافتتاحية منذ جون ألدريدج الذي سجل ثلاثية في شباك تشارلتون في موسم 1988 – 1989.

وأصبح صلاح (28 عاماً) أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم توالياً والثاني فقط في تاريخ البرميرليغ بعد تيدي شيرينغهام بين موسمي 1992-1993 و1995-1996.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب للاحتفاظ بلقب الدوري الذي حققه الموسم الفائت للمرة الأولى منذ 30 عاماً في حين قاد نظيره الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نادي ليدز للمرة الأولى إلى دوري الأضواء منذ العام 2004.