رياضة | مصدر بالأهلي يكشف لـ'الخليج 365 الرياضي' حقيقة رحيل فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي يكشف لـ'الخليج 365 الرياضي' حقيقة رحيل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول وجود بند يتيح للمدير الفني، الرحيل في العشر الأوائل من شهر أكتوبر المقبل، دون تحمل أي شروط جزائية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الخليج 365 الرياضي'، أن كل ما يتردد هو غير صحيح والمدرب السويسري لن يرحل عن الفريق، وسيستمر في منصبه.

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وأضاف: "هناك اتفاق مع المدير الفني على الاستمرار حتى نهاية الموسم المقبل بعد تجديد عقده، ولكن من الممكن فتح ملف رحيله في حال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "من الطبيعي أن يتلقى المدير الفني، عروض للرحيل سواء محليًا أو خارجيًا، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.