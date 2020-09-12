رياضة | أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله «هاتريك» في شباك ليدز يونايتد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله «هاتريك» في شباك ليدز يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عقب قيادته فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١. وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة :" ليدز يونايتد فريق صعب، لقد لعبنا بدون وجود جماهير ولكنهم لعبوا خارج أرضهم". Advertisements وأضاف :"نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب تلقي ثلاث أهداف". وتابع :"إنها بداية جيدة و ليدز كانوا يضغطون بقوة، لقد كانت كثافة لاعبيهم عالية". وعن شعوره بالضغط قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة قال :"لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا أسهل قليلاً خاصةً مع عدم وجود المشجعين".

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