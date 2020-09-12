رياضة | بهاتريك صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ليدز يونايتد في مباراة الـ7 أهداف

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بهاتريك صلاح.. ليفربول يعبر عقبة ليدز يونايتد في مباراة الـ7 أهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الاول في الدقيقة الرابعة عن طريق ركلة جزاء، وتعادل هاريسون لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 12.

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وتقدم الريدز مرة أخرى عن طريق فيرجيل فان دايك، وعاد ليدز بالتعادل عن طريق بامفورد، واحرز صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 33 من اللقاء.

وتعادل كيلتش لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، بينما سجل صلاح هدف فوز ليفربول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ويسعى فريق ليفربول للمحافظة على لقب البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد التتويج به في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ نسخة 1990.