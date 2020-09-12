رياضة | شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا

جاء الهدف في الدقيقة 88 من ضربة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في شباك ليدز يونايتد الصاعد للدوري الإنجليزي.

وأهدي صلاح الهدف إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي يُعاني من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.