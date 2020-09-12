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رياضة | شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا

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كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد - محمد صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد.. ويتذكر مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الهدف الثالث له "الهاتريك" والرابع لفريقه أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من الممتاز لكرة القدم.
جاء الهدف في الدقيقة 88 من ضربة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في شباك ليدز يونايتد الصاعد للدوري الإنجليزي.

وأهدي صلاح الهدف إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي يُعاني من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

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