رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بنادي بيراميدز، حقيقة دخول الفريق في مفاوضات رسمية مع أي مدرب بالدوري المصري خلال الأيام الماضية، أو تواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين بيراميدز وإيهاب جلال مدرب المقاصة لتولي المهمة الفنية للفريق.

وتابع المصدر بنادي بيراميدز أن الإدارة لم تفاوض أي مدرب مصري من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليا على رأسه الكرواتي أنتي تشاتشيتش ومستمر في منصبه، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.

شدد المصدر على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل، ما سيكون إنجاز غير مسبوق.