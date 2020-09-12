شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على ليدز يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز على ليدز يونايتد، قائلًا إن على فريقه الاستمرار في التحسن خلال الفترة المقبلة.

وقال «صلاح» إنه لم يشعر بالضغط أثناء تسديد ركلة الجزاء الثانية التي منحت فريقه الفوز أمام ليدز يونايتد في بريميرليج، قائلًا إنه سجل من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال.

وتابع محمد صلاح، في تصريحاته لقناة «سكاس سبورتس»، عقب الفوز على ليدز يونايتد 4-3، وتسجيله 3 أهداف «هاتريك» خلال اللقاء: «المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا، خاصة أننا لعبنا أمام فريق يقدم كرة قدم جيدة، والمباراة كان لها نسق عال».

وعن تسجيل ركلة الجزاء الثانية، قال النجم المصري: «لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال، الأمور لا تكون صعبة، فقط يجب أن نتحلى بالتركيز في كل المواقف على أي حال».

وتحدث «صلاح» عن المنافس قائلًا: «ليدز يونايتد كان فريقًا صعبًا ولعبوا مباراة جيدة بأسلوب رائع، وكان لهم رد فعل قوي في كل مرة استقبلوا بها الأهداف».

واختتم قائلًا: «أنا سعيد بالنتيجة وعلينا أن نستمر في التحسن ونحاول أن نسجل الكثير من الأهداف في قادم المباريات».

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