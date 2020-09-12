شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ليفربول x ليدز: هاتريك الملك المصري يقود حامل اللقب لبداية منطقية للموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل ليفربول حملته في الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد بالبريميرليج، وذلك بتحقيق فوز صعب على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في مباراة قوية ومثيرة جمعت بين أبطال البريميرليج والتشامبيونشيب في الموسم الماضي.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة وقوية، فشهدت المباراة تسجيل 5 أهداف خلال أول 33 دقيقة من المباراة في واقعة غير مسبوقة بمباراة في البريميرليج منذ مباراة مانشستر يونايتد وريدينج في موسم 2012/2013 (6 أهداف في أول 30 دقيقة.. جميع الأهداف سُجلت في أول 34 دقيقة).

وتعد مباراة ليفربول وليدز اليوم هي أول مباراة في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد تشهد تسجيل 5 أهداف أو أكثر خلال الشوط الأول، منذ مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في 2006.

ولعب الملك المصري محمد صلاح دور البطولة المطلقة في المباراة التي شهدت تعديل ليدز يونايتد للنتيجة في 3 مناسبات، ليمنح ليفربول بداية صعبة ومرهقة في موسم الدفاع عن اللقب، لكن هاتريك من النجم المصري منح الريدز النقاط الـ 3 والبداية المنطقية للموسم الجديد.

ورفع صلاح من سجله التهديفي مع ليفربول على ملعب أنفيلد في البريميرليج إلى 50 هدفًا، ليكون رابع لاعب في عهد البريميرليج يصل لهذا الحاجز التهديفي مع الريدز، بعد روبي فاولر (85)، ستيفن جيرارد (69) ومايكل أوين (63).

وأصبح صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في المباراة الافتتاحية للفريق في عهد البريميرليج، والأول في الدرجة الممتازة من جون ألدريدج في افتتاح موسم 1988/1989.

وبات النجم المصري على بعد هاتريك واحد فقط من معادلة أفضل مسجل أفريقي للهاتريك في عهد البريميرليج، وهو النيجيري ياكوبو إيجبيني (4).

وحقق صلاح رقمًا قياسيًا في البريميرليج عندما أصبح أول لاعب في عهد المسابقة يقود فريقه للفوز في 35 مباراة متتالية سجل فيها، محطمًا الرقم السابق المدون باسم واين روني مع مانشستر يونايتد خلال الفترة بين سبتمبر 2008 لفبراير 2011 (34 مباراة).

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وقدم ليفربول عرضًا دفاعيًا سيئًا للغاية، فاستقبل الفريق 6 أهداف خلال آخر مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعب أنفيلد بواقع 3 أهداف في كل مباراة. شيء لم يحدث منذ سبتمبر 1982 (4-3 ضد نوتنجهام فورست و3-3 ضد لوتون تاون).

وأصبح ليدز يونايتد هو أول فريق صاعد يسجل 3 أهداف أو أكثر ضد حامل لقب البريميرليج منذ هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في نوفمبر 2008 (اليونايتد فاز 4-3).