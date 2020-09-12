شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: نجهز للتعاقد مع صفقة سوبر للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن مجلس إدارة ناديه يجهز للتعاقد مع صفقة لفريق السلة وصفها بالسوبر.

وأضاف مصليحي أنه ومجلس إدارته لن يتأخروا في دعم فريق السلة، من أجل مواصلة انتصاراته العربية والمحلية والأفريقية.

وشدد رئيس النادي على أن الفوز بدوري السلة هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهد وعرق جميع أفراد المنظومة.