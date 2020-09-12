شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد يرفض العروض اللبنانية ويمدد تعاقده مع الاتحاد لموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل أحمد، نجم كرة السلة المصرية والعربية لموسم جديد.

ووافق إسماعيل أحمد، علي تمديد تعاقده مع الاتحاد، وتأجيل احترافه الذي كان ينوي دق ابوابه بداية من الموسم المقبل.

وتلقى إسماعيل أحمد عدة عروض للاحتراف، من بينها عرضين من الدوري اللبناني، إلا أنه فضل تمديد تعاقده مع الاتحاد لموسم جديد.