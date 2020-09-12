شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة يبرز فوز الاتحاد السكندري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الاتحاد الدولي لكرة السلة على موقعه الرسمي، فوز نادي الاتحاد السكندرية ببطولة الدوري العام لكرة السلة. ونشر الاتحاد الدولي على موقعه صورة لفريق الاتحاد السكندري، أثناء الاحتفال بفوز ببطولة دوري السلة للموسم الحالي. وأرجأ الاتحاد السكندري احتفالية الفوز ببطولة دوري السلة إلى شهر أكتوبر المقبل، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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