شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي التفاوض مع مدرب مصري حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى مصدر بنادي بيراميدز الدخول في مفاوضات رسمية مع أي مدرب بالدوري المصري خلال الأيام الماضية، أو التواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن الإدارة لم تفاوض أي مدرب مصري من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليًا على رأسه الكرواتي أنتي تشاتشيتش، ومستمر في منصبه، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفًا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.

وشدد المصدر على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل، ما سيكون إنجاز غير مسبوق.