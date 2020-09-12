شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يؤجل الاحتفال بلقب دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، تأجيل الاحتفال بالفوز بدوري السلة، والدوري المرتبط، وبطولة كأس مصر، والبطولة العربية، وبطولة مصر الدولية، إلى شهر أكتوبر المقبل.

واعلن مجلس إدارة الإتحاد في وقت سابق إقامة احتفالية كبري بمقر النادي بالشاطبي، الثلاثاء، يحضرها جميع أعضاء النادي، وكوكبة من نجوم الفن والرياضة.

وأكد مجلس الإدارة أن سبب التأجيل هو الالتزام بمنشور مجلس الوزراء، الذي تسلمته إدارة النادي، بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على الالتزام بالبعد عن التجمعات في الأندية.