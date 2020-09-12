شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني سمير لاعب أسوان يجري جراحة الصليبي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الحسيني سمير، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي أسوان، جراحة الرباط الصليبي، الأحد، في أحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وتعرض «الحسيني» للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع فريقه أمام سموحة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل المنقضية.

وحدد الجهاز الطبي لأسوان 6 أشهر يعود اللاعب بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.