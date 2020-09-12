شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني سمير لاعب أسوان يجري جراحة الصليبي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الحسيني سمير، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي أسوان، جراحة الرباط الصليبي، الأحد، في أحد المراكز الطبية بالقاهرة.
وتعرض «الحسيني» للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع فريقه أمام سموحة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل المنقضية.
وحدد الجهاز الطبي لأسوان 6 أشهر يعود اللاعب بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,708
-
تعافي
82,473
-
وفيات
5,607
كانت هذه تفاصيل خبر الحسيني سمير لاعب أسوان يجري جراحة الصليبي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.