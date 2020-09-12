شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد يزور معسكر الفريق لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي، زيارة معسكر الفريق بالإسكندرية، لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الأهلي.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد، الإثنين، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
ودخل الفريق، معسكر مغلق، السبت، استعداداً للمواجهة، ولرغبة الجهاز الفني في إضفاء مزيد من التركيز قبل خوض اللقاء.
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