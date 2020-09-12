شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم مشاركة «العراقي» أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري كريم العراقي، لاعب خط وسط النادي المصري، اختبارًا طبيًا، الأحد، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام حرس الحدود.

ويلتقي المصري مع حرس الحدود، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وانتظم العراقي، في التدريبات الجماعية، السبت، بعدما تماثل للشفاء من إصابة تمزق في العضلة الأمامية، تعرض لها قبل أسبوعين أثناء مشاركته أمام الأهلي.